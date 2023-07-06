ВС России поразили в ДНР пункты управления трёх украинских бригад
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«В районах населённых пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.