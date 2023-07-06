ВС России поразили в ДНР пункты управления трёх украинских бригад

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункты управления трёх украинских бригад.

«В районах населённых пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.