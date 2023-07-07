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Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО

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Шесть штурмовиков ЦВО разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ, а также взяли в плен пять человек, выполняя задачи на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи российские штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение украинских националистов.

«Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за уничтожение превосходящих сил противника и захват опорного пункта командир группы был награждён орденом Мужества, остальные штурмовики — медалями «За отвагу».

Днём ранее ВС России нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили до 130 боевиков ВСУ на Херсонском направлении.

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