Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО
Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что во время выполнения боевой задачи российские штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение украинских националистов.
«Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что за уничтожение превосходящих сил противника и захват опорного пункта командир группы был награждён орденом Мужества, остальные штурмовики — медалями «За отвагу».
Днём ранее ВС России нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили до 130 боевиков ВСУ на Херсонском направлении.