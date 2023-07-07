ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.
- РИА Новости
«В районе города Орехова в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что войска России уничтожили склад 47-й мехбригады ВСУ в районе Орехова.
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