Минобороны: российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР», — сказано в сводке ведомства.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о росте потерь ВСУ на участке Соледар — Артёмовск из-за действий командования.