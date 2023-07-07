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Минобороны: российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

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В Минобороны России сообщили, что российские военные отразили десять атак ВС Украины на Донецком направлении.
Минобороны: российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР», — сказано в сводке ведомства.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о росте потерь ВСУ на участке Соледар — Артёмовск из-за действий командования.

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