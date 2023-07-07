Марочко заявил о росте потерь ВСУ на участке Соледар — Артёмовск из-за действий командования
- РИА Новости
«На участке Соледар — Артёмовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, почти во всех боевых распоряжениях при постановке задач расчёт сил и средств не соответствует оперативной обстановке.
Марочко добавил, что офицеры ВСУ целенаправленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений ВС России.
Ранее Марочко заявил об усилении группировки ВСУ под Сватовом и Кременной.