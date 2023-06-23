Цели достигнуты: российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ иностранного производства

Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Наряду с этим уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны в районе Часова Яра. Кроме того, на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях пресечена деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение прошедших суток ВСУ потеряли около 380 военнослужащих.

В ночь на 23 июня Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Как говорится в сводке Минобороны РФ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Вдобавок в районе Часова Яра (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация в зоне СВО

Также в Минобороны РФ сообщили об активных попытках подразделений ВСУ вести наступательные действия на трёх направлениях в зоне проведения СВО.

На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» отразили три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе. При этом на Положском тактическом направлении и в районе Марфополи (Запорожская область) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника составили более 130 человек, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

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На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника возле н. п. Первомайское, Бердычи и Марьинка (ДНР). Уничтожению подверглись более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск ликвидированы до 30 украинских солдат, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Тимковки (Харьковская область) — две украинские ДРГ.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе н. п Площанка (ЛНР), а также в Серебрянском лесничестве. Кроме того, пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

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Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР перевалочный пункт боевиков нацбата «Айдар»

В одном из частных домовладений в ЛНР был обнаружен перевалочный пункт боевиков националистического батальона «Айдар»*, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«При досмотре помещения обнаружены ручная граната с запалом, боевая документация, электронные носители информации, а также грамоты с символикой вышеназванного нацбатальона. Изъятые материалы переданы в правоохранительные органы и спецслужбы для дальнейшего изучения», — говорится в сообщении.

20 июня 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил боевика нацбата «Айдар»* Дениса Мурыгу к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года после отбывания наказания. Националист участвовал в подрыве моста, в результате которого погибли люди — часовые Народной милиции ЛНР.

* Признан в России экстремистским и запрещён.