Как крымчанин Мурыга стал украинским террористом и попал под суд

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону 20 июня 2023 года приговорил боевика нацбатальона «Айдар»* Дениса Мурыгу к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года после отбывания наказания. RT посетил судебное заседание, поставившее точку в резонансном процессе над крымчанином.

В ожидании приговора 38-летний боевик нацбатальона «Айдар»* Денис Мурыга заметно нервничает. Сидит, смотря в пол и обхватив руками голову. Изредка поднимает глаза на журналистов. Затем тихо беседует с адвокатом. Кажется, как будто утирает руками слёзы. Понимает: срок ему грозит немалый. Ведь обвиняют его в участии в незаконном вооружённом формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Наступает момент истины — судья зачитывает приговор: 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Новость о том, что он признан виновным, осуждённый встречает молча, жмуря глаза и вытирая слёзы. На вопрос судьи отвечает, что приговор понятен. Затем, стоя с адвокатом, тихо плачет.

За день до этого он уже признал вину и раскаялся в содеянном. В своём последнем слове боевик «Айдара» сказал, что служить в ВСУ пошёл из-за крайней нужды, чтобы заработать. Просил снисхождения: родители преклонного возраста, а ещё на иждивении несовершеннолетние дети.

Дениса Мурыгу задержали на пропускном пункте ЛНР 31 марта 2022 года. Рождённый в Крыму, он сохранил украинское и российское гражданства. По образованию — специалист по противопожарному делу. До службы в армии работал в аварийно-спасательном подразделении в Киеве.



По его собственным словам, в ряды батальона «Айдар» вступил из-за жизненных сложностей. Утверждает, что в 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, несколько раз приезжал к себе на родину, в Алушту. Об этом узнали в руководстве аварийно-спасательной службы Киева, где он тогда работал. После служебного расследования Мурыгу сняли с офицерской должности, сказав, что перспектив на этой работе у него нет. В связи с этим, по его словам, он был вынужден искать новую работу, поэтому вступил в нацбатальон.



В свою очередь, следствие установило, что в январе 2015 года Мурыга добровольно вступил в батальон «Айдар» и являлся активным участником подразделения — воевал на территории ЛНР, участвовал в подрыве моста. В результате теракта погибли люди — часовые республиканской Народной милиции. Его причастность к преступлению и нападениям подтвердили свидетели.

Процесс над Денисом Мурыгой стал одним из самых громких дел о терроризме в Донбассе, рассматриваемых российским судом. Наказание боевик проведёт в исправительной колонии строгого режима.





* Признан в России экстремистским и запрещён.





