ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, в том числе около Марьинки
Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении, в том числе в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что в результате атаки уничтожены более 90 военных ВСУ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил об освобождении укрепрайона «Зверинец» под Марьинкой.
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