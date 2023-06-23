ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, в том числе около Марьинки

Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении, в том числе в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что в результате атаки уничтожены более 90 военных ВСУ. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил об освобождении укрепрайона «Зверинец» под Марьинкой.