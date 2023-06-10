«Жертв и пострадавших нет»: глава Крыма заявил о двух сбитых средствами ПВО украинских баллистических ракетах

Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», заявил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, жертв и пострадавших нет. Между тем российские войска сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад на одном из направлений СВО, а также помешали ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Работа ПВО в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что 10 июня в регионе сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинскими войсками.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Аксёнов призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского Лесничества.

«Ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — сказал Савчук.

Кроме того, на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Центр» уничтожили две самоходные установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубицу Д-30 и две позиции 120-мм миномётов противника. Наряду с этим зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2» уничтожил снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, артиллерия в ходе боевых действий на Купянском направлении сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий.

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Наряду с этим экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружения и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, в районе населённого пункта Новомлынск огнём артиллерии и расчётов противотанковых ракетных комплексов 6-й общевойсковой армии уничтожено отделение живой силы противника. Расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил РСЗО «Град» в районе урочища Ревучее.

Как рассказал Зыбинский, расчёт зенитно-ракетного комплекса «Бук» уничтожил реактивный снаряд системы HIMARS, а в районе населённого пункта Токаревка расчёт ЗРК «Тор» поразил два разведывательных беспилотника типа «Эльф».

Помимо прочего, в ходе разведывательно-поисковых действий группа специального назначения на северной окраине села Огурцово вскрыла и уничтожила два танка противника и до десяти боевиков.

Обстановка в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон.

«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.

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Сальдо отметил, что в результате удара ВСУ погибла женщина. Также сообщается, что обстрелы производились, предположительно, поставленными Киеву ракетами Storm Shadow.

Кроме того, по словам Сальдо, с ночи продолжаются ожесточённые обстрелы населённого пункта Железный Порт.

Обстрелы городов ДНР

За истекшие сутки украинские военные 18 раз открыли огонь по территории ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности по городам ДНР выпущено 124 единицы различных боеприпасов.

Под обстрелами оказалось несколько районов Донецка, а также Горловка и Макеевка. Ранены три мирных жителя, в том числе ребёнок 2009 года рождения. Повреждено десять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.