Группировка «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — говорится в заявлении.

Кроме того, российскими войсками были нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны.

Ранее ВС России сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп.

Также сообщалось, что ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении.