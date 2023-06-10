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Группировка «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении

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Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — говорится в заявлении. 

Кроме того, российскими войсками были нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны.

Ранее ВС России сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп.

Также сообщалось, что ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении.

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