Группировка «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — говорится в заявлении.
Кроме того, российскими войсками были нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны.
Ранее ВС России сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп.
Также сообщалось, что ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении.