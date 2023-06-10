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Российская артиллерия уничтожила две САУ «Гвоздика»

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Об этом информирует РИА Новости.

Также, по данным агентства, ВС России были уничтожены четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых миномётов украинских войск.

Савчук добавил, что зенитным ракетным комплексом «Бук-М2» был уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее Савчук заявил, что ВС России сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп.

Также сообщалось, что группировка «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении.

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