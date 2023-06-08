«Чтобы не обстреливались наши территории»: Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска минимум на 500 км
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости высказал мнение о необходимости дальнейшего освобождения территории Украины.
«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населённые пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру — по естественной преграде», — заявил Пушилин.
По его словам, военная спецоперация России не закончится, «пока не будет освобождена Украина полностью, причём без каких-то вариаций».
«Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную процветающую Украину», — добавил он.
Артёмовск
Денис Пушилин также назвал ложью информацию, распространяемую киевским режимом, что в Артёмовске сохраняется присутствие украинских военных.
«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и с учётом монополии на информационную составляющую они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить её же и в заблуждение, — сказал он. — Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации».
Он подчеркнул, что лично объезжал город, его также посещал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, но тем не менее «украинский режим продолжает ещё демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под его контролем».
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении предприняли попытки прорвать оборону ВС РФ в районе Артёмовска. Отмечалось, что бойцы Южной группировки войск успешно отразили восемь атак со стороны четырёх бригад ВСУ.Также на russian.rt.com В районе Артёмовска: Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону российских сил
Шпион СВР Украины
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали агента СВР Украины, прибывшего на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также о местах дислокации и передвижении Вооружённых сил РФ.
Как заявил представитель ведомства, задержанный — Михаил Михайленко, который с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежное вознаграждение и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом Сорок Первый.
«В апреле Михайленко получил задание легендированно въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — цитирует сотрудника УФСБ по ДНР РИА Новости.
Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Уничтожение бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52
Российские вертолёты Ка-52 уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.
«Высокоточными управляемыми ракетами «Аллигаторы» наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей противника бронетехнике», — говорится в заявлении министерства.
На кадрах видеоконтроля экипажи вертолётов точным попаданием «уничтожили четыре боевые бронированные машины противника».
- Уничтожение бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52
Уничтожение РЛС IRIS-T производства ФРГ
Минобороны России опубликовало кадры видеоконтроля поражения многофункциональной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, стоящей на вооружении ВСУ.
«Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что ударом БПЛА станция была уничтожена.
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