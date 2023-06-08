«Чтобы не обстреливались наши территории»: Пушилин заявил о необходимости отодвинуть украинские войска минимум на 500 км

Ситуация на Украине не разрешится, пока вся территория страны не будет освобождена от власти киевского режима, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом в ближайшей перспективе необходимо отодвинуть украинские войска не менее чем на 500 км от границ РФ. По его мнению, рубеж мог бы пройти по руслу Днепра. Он также назвал ложью распространяемую киевским режимом информацию, что в Артёмовске сохраняется присутствие украинских военных. Город полностью под контролем РФ, заключил он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости высказал мнение о необходимости дальнейшего освобождения территории Украины.

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населённые пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру — по естественной преграде», — заявил Пушилин.

По его словам, военная спецоперация России не закончится, «пока не будет освобождена Украина полностью, причём без каких-то вариаций».

«Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную процветающую Украину», — добавил он.

Артёмовск

Денис Пушилин также назвал ложью информацию, распространяемую киевским режимом, что в Артёмовске сохраняется присутствие украинских военных.

«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и с учётом монополии на информационную составляющую они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить её же и в заблуждение, — сказал он. — Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации».

Он подчеркнул, что лично объезжал город, его также посещал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, но тем не менее «украинский режим продолжает ещё демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под его контролем».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении предприняли попытки прорвать оборону ВС РФ в районе Артёмовска. Отмечалось, что бойцы Южной группировки войск успешно отразили восемь атак со стороны четырёх бригад ВСУ.

Также на russian.rt.com В районе Артёмовска: Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону российских сил

Шпион СВР Украины

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали агента СВР Украины, прибывшего на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также о местах дислокации и передвижении Вооружённых сил РФ.

Как заявил представитель ведомства, задержанный — Михаил Михайленко, который с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежное вознаграждение и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом Сорок Первый.

«В апреле Михайленко получил задание легендированно въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — цитирует сотрудника УФСБ по ДНР РИА Новости.

Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Уничтожение бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52

Российские вертолёты Ка-52 уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

«Высокоточными управляемыми ракетами «Аллигаторы» наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей противника бронетехнике», — говорится в заявлении министерства.

На кадрах видеоконтроля экипажи вертолётов точным попаданием «уничтожили четыре боевые бронированные машины противника».

Уничтожение бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52

Уничтожение РЛС IRIS-T производства ФРГ

Минобороны России опубликовало кадры видеоконтроля поражения многофункциональной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, стоящей на вооружении ВСУ.

«Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что ударом БПЛА станция была уничтожена.