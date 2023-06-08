Пушилин: в Артёмовске нет ни одного украинского боевика, город под контролем России

Миф о том, что украинские военные якобы присутствуют в Артёмовске (Бахмуте), не соответствует действительности — в городе нет ни одного боевика ВСУ, он полностью под контролем Российской Федерации. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что распространение таких сообщений характерно для украинского режима с учётом монополии на информационную составляющую.

«Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации», — сказал Пушилина РИА Новости.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки в ходе боёв в районе Артёмовска ВСУ потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону ВС России.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных российских ВС с освобождением города.