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Пушилин: в Артёмовске нет ни одного украинского боевика, город под контролем России

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Миф о том, что украинские военные якобы присутствуют в Артёмовске (Бахмуте), не соответствует действительности — в городе нет ни одного боевика ВСУ, он полностью под контролем Российской Федерации. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: в Артёмовске нет ни одного украинского боевика, город под контролем России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что распространение таких сообщений характерно для украинского режима с учётом монополии на информационную составляющую.

«Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации», — сказал Пушилина РИА Новости.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки в ходе боёв в районе Артёмовска ВСУ потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону ВС России.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных российских ВС с освобождением города.

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