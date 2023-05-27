По пунктам временной дислокации и скоплению техники: в Минобороны РФ заявили о ракетно-бомбовых ударах по позициям ВСУ

Авиация группировок войск «Юг» и «Запад» ВС РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ, а также по сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, была сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы.

Сводки группировок войск ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.

Наряду с этим поражены скопление живой силы, резервов и склад боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. А экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожил взводно-опорный пункт противника в районе населённого пункта Красногоровка.

Также мотострелковые и артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении огнём из системы «Град» была поражена гаубица Д-30 и уничтожен миномётный расчёт противника в районе н. п. Кучеровка.

Кроме того, в ходе наступательных действий штурмовые отряды уничтожили до взвода военнослужащих противника, один наблюдательный пост и три блиндажа у н. п. Молчаново.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского

Авиация группировки «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

«Средствами ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожен БПЛА «Валькирия», — добавил Зыбинский.

Обстрелы городов ДНР

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки формирования ВСУ по меньшей мере 41 раз обстреляли территорию республики, применив 256 единиц различных боеприпасов.

Сообщается, что противник применял реактивные системы залпового огня, артиллерию калибра 152 и 155 мм, а также дальнобойные ракеты. Под огнём оказались несколько районов Донецка, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь.

В результате обстрелов погибла одна женщина. Ранения разной степени тяжести получили ещё четыре мирных жителя. Огнём ВСУ повреждено 12 жилых домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Обстановка в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска применяют для обстрелов региона британские ракеты большой дальности.

«Они, к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, удары ВСУ беспорядочны, но иногда приходятся по объектам критической инфраструктуры. «Тратят ракеты, не считаясь», — добавил Балицкий.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется. Как полагает Рогов, об этом свидетельствует интенсивность ударов по прифронтовой территории и по глубокому тылу.

«Использование оперативно-тактических ракет «Гром-2», крылатых ракет Storm Shadow, HIMARS в больших объёмах, просто тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня говорит о том, что у ВСУ нет никакого снарядного голода, бьют старательно и прицельно. Нам надо готовиться к серьёзному противостоянию. Однозначно ВСУ попытаются перейти в наступление», — цитирует Рогова ТАСС.

Он добавил, что у украинских военных остаётся заметная группировка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области и в непосредственной близости от неё.