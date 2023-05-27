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Погранслужба ФСБ усилила подготовку сотрудников к ликвидации диверсионных групп

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Погранслужба ФСБ России с 2022 года усилила подготовку для отражения вооружённых вторжений и ликвидации диверсионных групп.
Погранслужба ФСБ усилила подготовку сотрудников к ликвидации диверсионных групп
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он рассказал, что с 2022 года в программах подготовки военных увеличили число часов обучения для работы «в особых условиях, включая участие в отражении вооружённых вторжений вероятного противника, пресечении провокаций на границе, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп».

25 мая Федеральная служба безопасности России задержала двух завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против атомных электростанций на российской территории.

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