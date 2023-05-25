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ФСБ задержала двоих завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против АЭС

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Федеральная служба безопасности России задержала двоих завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против атомных электростанций (АЭС) на российской территории.
ФСБ задержала двоих завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против АЭС
  • РИА Новости

Сообщается, что задержаны граждане Украины Александр Майструк 1978 года рождения и Эдуард Усатенко 1974 года рождения.

Также объявлен в розыск Юрий Кищак 1963 года рождения, имеющий гражданства Украины и России. Отмечается, что в настоящее время Кищак находится в Бельгии.

Кроме того, российские спецслужбы установили и задержали двух пособников украинских диверсантов из числа граждан России. 

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.

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