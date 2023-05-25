ФСБ задержала двоих завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против АЭС

Федеральная служба безопасности России задержала двоих завербованных Киевом диверсантов за подготовку атак против атомных электростанций (АЭС) на российской территории.

Сообщается, что задержаны граждане Украины Александр Майструк 1978 года рождения и Эдуард Усатенко 1974 года рождения.

Также объявлен в розыск Юрий Кищак 1963 года рождения, имеющий гражданства Украины и России. Отмечается, что в настоящее время Кищак находится в Бельгии.

Кроме того, российские спецслужбы установили и задержали двух пособников украинских диверсантов из числа граждан России.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций.