РИА Новости: ВС России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой
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Об этом заявил боец, который участвует в данной операции.
«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — передаёт его слова РИА Новости.
По его словам, украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.
Ранее сообщалось, что трёх военнослужащих Росгвардии освободили из украинского плена.
Все трое военнослужащих изъявили желание продолжить службу.
22 мая украинский военнослужащий Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населённым пунктом Спорное в Донбассе, заявил, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену.