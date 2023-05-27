РИА Новости: ВС России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой

Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы ВСУ.

Об этом заявил боец, который участвует в данной операции.

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.

Ранее сообщалось, что трёх военнослужащих Росгвардии освободили из украинского плена.

Все трое военнослужащих изъявили желание продолжить службу.

22 мая украинский военнослужащий Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населённым пунктом Спорное в Донбассе, заявил, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену.