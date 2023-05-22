РИА Новости: украинский военный Ленив удивился человеческому отношению к нему в плену

Украинский военнослужащий Василий Ленив, попавший в плен к российским военным под населённым пунктом Спорное в Донбассе, заявил, что не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили», — сказал украинский военнопленный.

По его словам, лишь 30% информации, которую рассказывают украинские СМИ, в том числе касательно содержания пленных в России, является правдой.

«Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — отметил Ленив, комментируя отношение к нему в плену.

Ранее Ленив рассказал, что на передовой ВСУ испытывают проблемы с оружием, едой и водой.

Также, по его словам, украинские войска отводят терминалы связи Starlink в тыловые районы, на линии боестолкновения у военных есть недостаток радиостанций.