РИА Новости: на передовой ВСУ испытывают проблемы с оружием, едой и водой

Армия Украины на передовых позициях в Донбассе испытывает проблемы с обеспечением оружием, едой и водой, заявил украинский военнопленный Василий Ленив.

«Еда и вода просто ужасные. Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало», — цитирует РИА Новости Ленива.

Военнослужащий добавил, что за провизией нужно было ходить пешком несколько километров.

Он отметил, что у его подразделения были только старые советские автоматы и один РПГ.

Ранее сообщалось, что подразделение украинской армии, пытавшееся контратаковать под Авдеевкой Донецкой Народной Республики, было уничтожено российскими войсками.