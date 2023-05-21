РИА Новости: на передовой ВСУ испытывают проблемы с оружием, едой и водой
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«Еда и вода просто ужасные. Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало», — цитирует РИА Новости Ленива.
Военнослужащий добавил, что за провизией нужно было ходить пешком несколько километров.
Он отметил, что у его подразделения были только старые советские автоматы и один РПГ.
Ранее сообщалось, что подразделение украинской армии, пытавшееся контратаковать под Авдеевкой Донецкой Народной Республики, было уничтожено российскими войсками.