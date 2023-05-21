ВС России уничтожили контратаковавшее под Авдеевкой подразделение ВСУ

Подразделение украинской армии, пытавшееся контратаковать под Авдеевкой Донецкой Народной Республики, было уничтожено российскими войсками, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что передвижение украинских военных было зафиксировано при помощи БПЛА, после чего по ним начали наносить артиллерийские удары.

«В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили их отойти со своих позиций», — рассказал военный с позывным Валёк.

Он добавил, что после этого украинские военные снова пытались занять укрепрайон, по ним снова нанесли артиллерийские удары.

Согласно данным средств объективного контроля, украинское подразделение было уничтожено полностью.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника.