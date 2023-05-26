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Троих военнослужащих Росгвардии освободили из украинского плена

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Самолёт с тремя военнослужащими Росгвардии, освобождёнными из украинского плена, прибыл в Москву.
Троих военнослужащих Росгвардии освободили из украинского плена
  • РИА Новости

«В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих Войск национальной гвардии России. Сегодня ночью борт с освобождёнными военнослужащими прибыл в Москву», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В ближайшее время им окажут необходимую помощь сотрудники Главного военного клинического госпиталя Росгвардии.

В ведомстве добавили, что все трое военнослужащих изъявили желание продолжить службу.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия делает всё для возвращения военнопленных.

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