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Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней

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Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней.
Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней
  • AP

Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ проводят серьёзную артподготовку.

«Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление», — цитирует его РИА Новости.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется.

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что пик военных возможностей украинской армии пройден.

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