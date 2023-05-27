Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней
- AP
Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ проводят серьёзную артподготовку.
«Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнётся наступление», — цитирует его РИА Новости.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется.
При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что пик военных возможностей украинской армии пройден.