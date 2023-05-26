Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ пройден

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что пик военных возможностей украинской армии пройден.

«Уже пик военных возможностей противника преодолён. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Сальдо добавил, что российские войска готовы к любому контрнаступлению.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления.

По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, командование ВСУ может перенести анонсированное контрнаступление на 2024 год.