Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ пройден
- РИА Новости
«Уже пик военных возможностей противника преодолён. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
Сальдо добавил, что российские войска готовы к любому контрнаступлению.
Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время контрнаступления.
По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, командование ВСУ может перенести анонсированное контрнаступление на 2024 год.