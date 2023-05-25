Выполнили три огневые задачи: в ВС РФ заявили об ударе огнемётной системой «Солнцепёк» по опорным пунктам ВСУ

Экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» выполнил три огневые задачи и ударил по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом заявили в пресс-центре группировки «Юг». Наряду с этим военные из группировки «Центр» отразили попытки украинских военных вернуть утраченные позиции на торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Сводки группировок ВС РФ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация нанесла удар по опорным пунктам украинских подразделений на Лисичанском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, он рассказал об ударе по опорным пунктам одного из подразделений ВСУ.

«Экипажем тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское», — сказал он.

В свою очередь, артиллеристы ЮВО в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили семь артиллерийских орудий и три миномёта противника на огневых позициях.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении подразделения российских войск пресекли попытку противника провести разведку боем. Как уточнил Гордеев, в результате группа боевиков и пикапы уничтожены миномётным огнём.

По его словам, наряду с этим расчёт самоходных миномётов «Тюльпан» уничтожил пункт временной дислокации боевиков. Самоходные артиллерийские установки «Акация» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в опорном пункте, а расчёты ЗРК «Оса-АКМ» сбили беспилотник типа «Валькирия».

По данным Минобороны РФ, на Запорожском направлении сорвана попытка ротации подразделений ВСУ на позициях, уничтожены пикапы и живая сила противника.

Также российская артиллерия уничтожила склад горюче-смазочных материалов и миномётный расчёт. Поражено несколько опорных пунктов противника.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, истребители и бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по складу боеприпасов и опорным пунктам противника на Краснолиманском направлении.

Кроме того, артиллеристы нанесли огневое поражение району сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Помимо прочего, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной и 53-й механизированной бригад ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции.

«В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — заявил Савчук.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Вадим Якимкин заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллеристы на САУ «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт противника.

Наряду с этим штурмовые отряды уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ и взяли в плен ещё семерых из состава 14-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, средствами ПВО и огнём ЗРК «Тор-М2У» сбит разведывательный беспилотник «Фурия». Экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанёс удары по сосредоточению живой силы, вооружению и военной технике 20-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны.

Помимо прочего, штурмовая и армейская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

Беспилотники в Крыму и обстрелы ДНР

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за ночь на полуострове сбиты или посажены шесть украинских беспилотников.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал он в Telegram.

Как подчеркнул Аксёнов, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 17 раз. Противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм и реактивные системы залпового огня. В общей сложности выпущено 97 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Александровка, Пантелеймоновка и Ясиноватая.

По имеющимся данным, сведения о жертвах среди гражданских лиц ДНР не поступали. Между тем повреждения в результате обстрелов получили пять жилых домов, расположенных в Пантелеймоновке.