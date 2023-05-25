«Солнцепёки» поразили опорные пункты ВСУ в районе Первомайского

Российские войска ударили «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Первомайское», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на Лисичанском и Авдеевском направлениях.

Также сообщалось, что группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.