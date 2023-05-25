Марочко сообщил, что ВСУ покинули ряд опорных пунктов под Артёмовском
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что в результате ударов ВС России украинские военные северо-западнее Артёмовска понесли критические потери.
«В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции», — цитирует его ТАСС.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.
Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о прибытии сотрудников МВД в освобождённый Артёмовск.