Подразделения ВСУ вынужденно оставили ряд своих опорных пунктов в районе Артёмовска (Бахмута) из-за ударов ВС России.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в результате ударов ВС России украинские военные северо-западнее Артёмовска понесли критические потери.

«В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артёмовска.

Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о прибытии сотрудников МВД в освобождённый Артёмовск.