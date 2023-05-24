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Врио главы ДНР Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД в освобождённый Артёмовск

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв.LIVE» заявил о прибытии сотрудников МВД в освобождённый Артёмовск.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД в освобождённый Артёмовск
  • РИА Новости

Пушилин отметил, что с сегодняшнего дня в Артёмовск прибыли сотрудники МВД, на следующем этапе там начнут работу представители МЧС, пишет ТАСС.

Также врио главы республики рассказал, что, по его данным, «пик тревожности», когда ВСУ пытались бить по флангам и окружить российских бойцов в Артёмовске, прошёл. 

23 мая Пушилин сообщил о поездке в Артёмовск для оценки предстоящей работы гражданских служб.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. 

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