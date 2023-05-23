Пушилин сообщил о поездке в Артёмовск для оценки предстоящей работы гражданских служб

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о поездке в освобождённый город Артёмовск для оценки предстоящей работы гражданских служб.

Об этом он заявил в видеообращении в своём Telegram-канале.

«Это Артёмовск и точка, куда мы сейчас и едём для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым сейчас предстоит много работы», — сказал Пушилин.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что коммунальщики и спасатели пока не могут приступить к работам в Артёмовске из-за сохраняющейся опасности.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.