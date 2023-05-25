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Российские войска отбили атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции в Донбассе

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Группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

«Противник... предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — цитирует ТАСС начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Ранее сообщалось, что группировка Вооружённых сил России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военнослужащих.

22 мая в министерстве сообщили, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки более 150 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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