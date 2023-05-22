МО: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 150 военных
Вооружённые силы России ликвидировали за сутки более 150 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
- AP
Об этом сообщили в Минобороны России.
Днём ранее в Минобороны сообщили об уничтожении артиллерией и авиацией России украинского ЗРК С-300 в ДНР.
Также средства ПВО России перехватили 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.
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