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МО: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 150 военных

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Вооружённые силы России ликвидировали за сутки более 150 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
МО: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 150 военных
  • AP

Об этом сообщили в Минобороны России.

Днём ранее в Минобороны сообщили об уничтожении артиллерией и авиацией России украинского ЗРК С-300 в ДНР.

Также средства ПВО России перехватили 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.

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