Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 125 военных
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Уточняется, что ВС России нанесли поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Каменское (Запорожская область).
«Потери противника на данных направлениях составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сводке ведомства.
22 мая в министерстве сообщили, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки более 150 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.