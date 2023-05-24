Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 125 военных

Группировка Вооружённых сил России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 125 украинских военнослужащих, заявили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что ВС России нанесли поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Каменское (Запорожская область).

«Потери противника на данных направлениях составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сводке ведомства.

22 мая в министерстве сообщили, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки более 150 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.