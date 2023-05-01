Нарушена работа предприятий, выпускавших боеприпасы: в Минобороны РФ заявили об успешном ударе по объектам ВПК Украины

Российские военные в ночь на 1 мая нанесли ракетный удар высокоточным оружием по украинским предприятиям, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для нужд ВСУ. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Между тем российские войска продолжают выполнение задач в зоне СВО.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 мая российские военные нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Огонь вёлся высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — заявили в пресс-службе ведомства.

Обстановка на разных направлениях СВО

Также в МО сообщили некоторые подробности о ходе специальной военной операции. Так, на Купянском направлении ударами артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения противника, располагавшиеся в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное и Тимковка Харьковской области.

В этом же секторе были пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены свыше 85 украинских военных, склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении в результате огня оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и подразделений группировки войск «Центр» противник потерял до 55 человек, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30. Также в этом районе пресечены действия двух украинских ДРГ.

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«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах», — сообщили в Минобороны.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Южной группировки войск были поражены живая сила и техника противника в районе н. п. Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки (ДНР).

За сутки в этом секторе уничтожены до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре бронемашины, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» были поражены подразделения противника в районах н. п. Угледар, Привольное (ДНР) и Малая Токмачка в Запорожской области. Также пресечены действия украинской ДРГ. За сутки противник потерял здесь до 55 человек, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах. В частности, в районе Угледара был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников.

Военкоры RT — о работе снайперов в зоне СВО

Военкор RT DE Иван Полянский пообщался с российскими снайперами, выполняющими задачи в ДНР. Как рассказал один из военнослужащих, приоритетными целями для них являются расчёты автоматических станковых гранатомётов и пулемётов.

Ещё один военный рассказал об особенностях выбора позиции для снайперов. Он отметил, что основной параметр — скрытность и безопасность локации, а также наличие путей отхода.

«Если работа в «населённике», то основное — это чтобы элементарно была крыша над головой. Потому как XXI век — дроны никто не отменял», — пояснил снайпер.

Кроме того, военнослужащие рассказали, что им приходилось сталкиваться с ситуациями, когда противник фактически прикрывался мирными жителями.

«Буквально в подвале жили мирные люди, а на первом этаже жил противник. Ты наблюдаешь за этим домом: может выйти либо противник, либо мирный человек», — сказал военный.

Он добавил, что снайперы в таких случаях выжидают, чтобы не поразить гражданских.