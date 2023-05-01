ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины и достигли всех целей атаки
- РИА Новости
«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что российский удар привёл к нарушению
работы предприятий, которые занимались изготовлением боеприпасов и военной техники для боевиков ВСУ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.