ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины и достигли всех целей атаки

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В Минобороны России заявили, что в ночь на 1 мая российские ВС нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и поразили все цели атаки.
ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины и достигли всех целей атаки
  • РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что российский удар привёл к нарушению 
работы предприятий, которые занимались изготовлением боеприпасов и военной техники для боевиков ВСУ. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.

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