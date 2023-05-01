ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины и достигли всех целей атаки

В Минобороны России заявили, что в ночь на 1 мая российские ВС нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и поразили все цели атаки.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что российский удар привёл к нарушению

работы предприятий, которые занимались изготовлением боеприпасов и военной техники для боевиков ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.