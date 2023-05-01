Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.

По его словам, переброска соответствующих боевиков на Запорожское направление завершилась 30 апреля.

«Переброска завершена, они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населённый пункт Щербаки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Павлограде были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов.

«Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Это ещё несколько дней, а, возможно, и недель подготовки, как минимум два-три дня, в зависимости от того, как попали по складам в Павлограде, достаточно ли большие объёмы запасов ВСУ уничтожены», — пояснил он.

Подробнее о ситуации с ударами по Павлограду — в материале RT.