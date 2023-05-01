Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду
- AP
По его словам, переброска соответствующих боевиков на Запорожское направление завершилась 30 апреля.
«Переброска завершена, они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населённый пункт Щербаки», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в Павлограде были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов.
«Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Это ещё несколько дней, а, возможно, и недель подготовки, как минимум два-три дня, в зависимости от того, как попали по складам в Павлограде, достаточно ли большие объёмы запасов ВСУ уничтожены», — пояснил он.
Подробнее о ситуации с ударами по Павлограду — в материале RT.