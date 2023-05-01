Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.
Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду
  • AP

По его словам, переброска соответствующих боевиков на Запорожское направление завершилась 30 апреля.

«Переброска завершена, они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населённый пункт Щербаки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Павлограде были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов.

«Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Это ещё несколько дней, а, возможно, и недель подготовки, как минимум два-три дня, в зависимости от того, как попали по складам в Павлограде, достаточно ли большие объёмы запасов ВСУ уничтожены», — пояснил он.

Подробнее о ситуации с ударами по Павлограду — в материале RT.

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