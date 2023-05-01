Повреждено промышленное предприятие: украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях страны

В Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. По данным местных властей, в украинском Павлограде повреждено промышленное предприятие. Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что за сутки на Краснолиманском направлении спецоперации российские военнослужащие поразили около 140 целей ВСУ.

Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах, прозвучавших как минимум в трёх регионах страны, в том числе в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом, в частности, сообщил телеканал ТСН. Позднее глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в регионе повреждено промышленное предприятие. По его словам, там также произошёл пожар.

Кроме того, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что удары в Павлограде пришлись по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ.

«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилёты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он в Telegram.

Продвижение российские войск

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что артиллеристы поразили на Краснолиманском направлении около 140 целей украинских войск.

По его словам, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества военнослужащие группировки «Центр» вскрыли позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Обнаруженные цели поражены артиллерией, противник понёс потери в личном составе и технике.

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Наряду с этим экипажи самолётов российской группировки Су-34 и Су-25 поразили опорные пункты, районы сосредоточения огневых средств и живую силу украинских националистов.

Кроме того, комплекс противовоздушной обороны уничтожил украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия».

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российские артиллеристы нанесли удары по четырём позициям артиллерии ВСУ в ДНР.

«На Александро-Калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налёты по трём позициям артиллерийских орудий и позиции миномётного расчёта противника в районах населённых пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка», — сказал он.

По данным российских военных, потери в живой силе артиллерийских расчётов ВСУ составили до 60 человек.

По словам Астафьева, на Марьинском направлении артиллеристы также уничтожили два взводных опорных пункта ВСУ. Уточняется, что на этом направлении противник потерял до 20 человек и три единицы автомобильной техники, которая использовалась для подвоза боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, на Авдеевском тактическом направлении авиация Южного военного округа нанесла два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ.

По словам Астафьева, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы соединения российской Южной группировки войск также уничтожили танк и три боевые машины пехоты противника.

Укрепления ВСУ в Херсоне

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ВСУ возводят в Херсоне железобетонные укрытия, превращая его в укрепрайон.

«Последнее решение, озвученное киевскими властями Херсона, — это установить, возвести в общественных местах, рядом с рынками, вокзалами десять железобетонных укрытий. Их планируют развернуть в ближайшие дни. Что это за железобетонные укрытия, непонятно. Город начинает просто превращаться в укрепрайон», — приводит его слова ТАСС.

Также по теме В ДНР заявили об обстреле Донецка, Ясиноватой и Степного со стороны ВСУ Украинская армия обстреляла Донецк, Степное и Ясиноватую, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По словам Малькевича, ВСУ таким образом «обрекают целые районы города на уничтожение», поскольку техника и воинские части размещаются прямо в жилой застройке.

Обстрелы ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 49 обстрелов со стороны ВСУ.

Противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 198 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, а также ряд других населённых пунктов республики, в том числе Новобахмутовка, Михайловка, Новосёловка Вторая, Яковлевка, Ясиноватая и другие. Ранения получил один мирный житель, повреждены два жилых дома.

Обстрелы ДНР продолжились 1 мая. В Telegram-канале представительства республики в СЦКК с полуночи опубликовано более 15 сообщений об артиллерийском огне со стороны ВСУ.