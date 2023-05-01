СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке

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ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 мм.
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Центрально-городской район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве сообщили, что ВС Украины обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, выпустив за час 14 снарядов.

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