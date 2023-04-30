СЦКК ДНР: украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку

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ВС Украины обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, выпустив за час 14 снарядов.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 — населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Михайловка; выпущено четыре снаряда калибром 152 мм... По направлению: 08:35 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район); выпущено три снаряда калибром 155 мм», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по направлению Галицыновка — Донецк (Кировский район) и три снаряда калибра 155 мм по направлению Орловка — Донецк (Куйбышевский район).

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два мирных жителя погибли при обстреле региона со стороны ВСУ.

29 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Владимировке.

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