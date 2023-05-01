ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады боевиков ВСУ в районе Угледара.

«Нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах. В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 1 мая российские ВС нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и поразили все цели атаки.