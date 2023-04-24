«Удар по пункту дислокации наёмников»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении до 60 боевиков «Грузинского легиона»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении в результате ракетного удара до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», причастных к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.
«21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесён удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещённых в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным ведомства, уничтожено до 60 боевиков и 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, ещё около 20 наёмников «Грузинского легиона» получили тяжёлые ранения.
«В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наёмнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие», — подчеркнул Конашенков.
Отражение удара по Севастополю
Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили подробности о попытке атаки надводных беспилотников в акватории Севастополя, которую украинские военные предприняли в ночь на 24 апреля.
«Сегодня около 03:30 мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами, — заявили в ведомстве. — Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет».
Обстановка в зоне СВО
Конашенков также рассказал о ходе СВО. Так, на Купянском направлении за минувшие сутки были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял в этом секторе свыше 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три пикапа, был уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР). Также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили свыше 60 человек, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Как рассказали в Минобороны, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артёмовска. Авиация и артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.
«За сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолётовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач. В районе н. п. Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артёмовск резервам противника», — сообщил Конашенков.
За сутки в этом секторе уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, БМП, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены места дислокации подразделений противника в районах ряда населённых пунктов ДНР и Запорожской области, пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки противник потерял здесь свыше 20 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.
Наряду с этим в Запорожской области поражено два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военных, боевая бронированная машина, два автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
Авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ поразила 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 126 районах. В районе н. п. Торское (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, а в Запорожской области поражено два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников.
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