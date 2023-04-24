«Никакие объекты не повреждены»: губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки надводных беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью была предпринята попытка атаки города с применением беспилотников. По его словам, один из атаковавших дронов был уничтожен, второй взорвался сам. Как отметил Развожаев, в городе наблюдается спокойная обстановка, но силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью город попытались атаковать с применением беспилотников.

«Сегодня начиная с 03:30 была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Всё произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал он в Telegram.

По его словам, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

На фоне этой ситуации в Севастопольской бухте было приостановлено движение катеров и паромов, однако позднее ход морского транспорта возобновился в штатном режиме.

Также на russian.rt.com В Севастопольской бухте возобновили движение морского транспорта

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 40 обстрелов со стороны ВСУ.

Украинские военные вели огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 мм. По направлению ДНР выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, а также ряд других населённых пунктов республики, в том числе Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка и Александровка.

По данным представительства ДНР В СЦКК, за истекшие сутки погибли три мирных жителя, ещё восемь ранены. Повреждены 28 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило об ударе ВСУ по городу Ровеньки, осуществлённом с применением беспилотника.

Сводки группировок ВС РФ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные вскрыли и уничтожили два опорных пункта ВСУ.

«Огнём из стрелкового оружия и автоматических гранатомётов уничтожены пикап и трое боевиков. Экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 уничтожены два опорных пункта противника с живой силой в районе населённого пункта Новодонецкое», — заявил он.

Кроме того, расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотник типа «Фурия». Наряду с этим силами и средствами разведки обнаружена и уничтожена разведгруппа противника, ликвидированы трое боевиков.

По словам Гордеева, в рамках контрбатарейной борьбы комплексами артиллерийской разведки обнаружены и расчётами миномёта и самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожены миномёт и гаубица противника.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на Лисичанском направлении и складу с их топливом под Артёмовском.

«Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады», — заявил он.

Кроме того, российские артиллеристы поразили украинских морпехов на территории ДНР. В дополнение к этому поражён пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным Минобороны РФ, в результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники.

Марочко — о потерях ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 4 тыс. человек.

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — написал он в Telegram.

По его словам, родственники ликвидированных украинских боевиков под страхом уголовного преследования вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР для получения объективной информации по близким.