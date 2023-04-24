Развожаев: один из атаковавших Севастополь дронов уничтожили, второй взорвался сам

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При атаке дронов на Севастополь один из них уничтожили, второй беспилотник взорвался сам, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам», — сообщил он.

По словам Развожаева, всё произошло на внешнем рейде, повреждений объектов не зафиксировано.

Он отметил, что обстановка в городе на данный момент тихая, но все спецслужбы находятся в боевой готовности.

Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атакую надводных беспилотников на внешнем рейде.

22 марта Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.

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