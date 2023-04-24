Развожаев: один из атаковавших Севастополь дронов уничтожили, второй взорвался сам

При атаке дронов на Севастополь один из них уничтожили, второй беспилотник взорвался сам, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам», — сообщил он.

По словам Развожаева, всё произошло на внешнем рейде, повреждений объектов не зафиксировано.

Он отметил, что обстановка в городе на данный момент тихая, но все спецслужбы находятся в боевой готовности.

Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атакую надводных беспилотников на внешнем рейде.

22 марта Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.