Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении флотом атаки надводных беспилотников

Черноморский флот отражает атакую надводных беспилотников на внешнем рейде, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал он в Telegram.

22 марта Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь утром 22 марта, были сбиты военнослужащими-девушками.