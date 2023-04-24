Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении флотом атаки надводных беспилотников
«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал он в Telegram.
22 марта Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь утром 22 марта, были сбиты военнослужащими-девушками.