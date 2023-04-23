В районе Харькова: в Минобороны РФ сообщили об ударе по цехам украинского предприятия, где ремонтировали БПЛА «Стриж»

Российские военные поразили в районе Харькова цеха украинского предприятия авиационной промышленности, в которых производились ремонт и испытания реактивных беспилотников «Стриж». Наряду с этим за минувшие сутки средства ПВО перехватили украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и несколько ракет РСЗО HIMARS. Также пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп противника.

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, на мощностях которого проводился ремонт оперативно-тактических беспилотников «Стриж», сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — заявили в ведомстве.

По данным МО, за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 118 районах. Вблизи населённого пункта Серебрянка (ДНР) был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы HIMARS и девять украинских беспилотников.

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Обстановка в зоне СВО

Как сообщили в Минобороны, на Купянском направлении спецоперации ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника, находившиеся на территории Харьковской области. В этом же регионе пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп. За сутки здесь уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» противник потерял более 70 человек, бронемашину, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождено два квартала в западной части Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах», — сообщили в МО.

Отмечается, что в интересах российской группировки в этом секторе авиация за сутки совершила шесть самолёто-вылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Авиация и артиллерия группировки войск «Южная» нанесли удары по резервам противника в районе н. п. Григоровка и Калинина (ДНР). Кроме того, уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки на Донецком направлении уничтожены до 200 украинских военных, БМП, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены украинские подразделения в районах н. п. Угледар, Павловка и Новодонецкое (ДНР). Наряду с этим была уничтожена мобильная огневая группа ВСУ вблизи Новомайорского, а в Запорожской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа. За сутки противник потерял в этом секторе свыше 130 человек, боевую бронированную машину, два пикапа, два автомобиля и гаубицу Д-20.

В то же время на Херсонском направлении за сутки артиллерией уничтожены до 45 украинских военных и три автомобиля.

Военкоры RT — о подготовке российских военных

Военкор RT Александр Пискунов подготовил сюжет из центра специальной подготовки российских военнослужащих. В нём отрабатываются индивидуальные штурмовые действия, работа в составе подразделения, а также взаимодействие штурмовой группы с оператором дрона.

Кадры из центра специальной подготовки

Отмечается, что связка «штурмовая группа — беспилотник» помогает сохранить жизни российских солдат и обеспечивает эффективное выполнение поставленных задач.

«Наша задача — совместить работу пулемётчиков с профессиональным использованием ими БПЛА. Они должны уметь корректировать свои действия, они должны находить возможность выйти из-под огня», — сказал один из военных, задействованных в подготовке.

По его словам, инструкторы работают над тем, чтобы российские бойцы были лучшими и могли одержать победу в любой ситуации на любом театре военных действий.