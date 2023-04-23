«Расчётами тяжёлых огнемётных систем»: в Минобороны РФ заявили о поражении нескольких опорных пунктов ВСУ за сутки
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Сводки группировок ВС РФ
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки российские военные поразили несколько опорных пунктов ВСУ.
«На Краснолиманском направлении расчётами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по опорным пунктам ВСУ», — заявил он.
Кроме того, расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил беспилотник типа «Лелека-100». Наряду с этим артиллеристы группировки «Центр» за сутки поразили более 150 целей ВСУ.
«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника», — добавил Савчук.
По его словам, на торском и червонодибровском участках силами и средствами разведки вскрыты позиции противника 81-й аэромобильной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник понёс потери в результате авиационного удара и огневого поражения артиллерией группировки.
В свою очередь, офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал, что авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ.
Наряду с этим вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. Также сорваны две попытки ротации украинских войск.Также на russian.rt.com В течение суток российские штурмовики освободили три квартала на западе Артёмовска
Кроме того, расчёт орудия 2С19 «Мста-С» уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С13 «Акация». Противник понёс потери в живой силе и технике.
Работы по разминированию
Участники инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в одном из населённых пунктов в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ.
«Мы опять стали свидетелями того, что украинские националисты провели минирование местности при помощи дистанционных мин. Был заминирован большой участок города, из-за чего местное население было подвергнуто большой опасности», — цитирует ТАСС слова начальника отделения военной полиции с позывным Дизель.
Ещё один военный рассказал, что мины подобного типа размещают с воздуха, после чего они встают на боевой взвод. После этого их нельзя трогать, для обезвреживания требуются накладные заряды.
Обстрелы Донбасса
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны украинских войск.
Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию калибра 155 мм. В общей сложности выпущено 119 единиц различных боеприпасов.
Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Владимировка. Повреждены восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Между тем утром 23 апреля обстрелы продолжились. Представительство ДНР в СЦКК сообщило как минимум о десяти случаях ведения огня со стороны ВСУ.
В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК сообщили об обстреле Алчевска с применением РСЗО HIMARS. Выпущено четыре ракеты.
«В результате обстрела разрушена котельная, а также повреждены остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод», — говорится в сообщении.
Обстановка в подконтрольном Киеву Запорожье
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев вывозит из подконтрольного ему Запорожья дорогостоящее оборудование.
«Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы», — цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, речь идёт, в частности, о Запорожском титаново-магниевом комбинате и научно-производственном комплексе «Искра».