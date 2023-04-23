«Расчётами тяжёлых огнемётных систем»: в Минобороны РФ заявили о поражении нескольких опорных пунктов ВСУ за сутки

На Краснолиманском направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» поразили несколько опорных пунктов ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские артиллеристы за сутки также поразили более 150 целей ВСУ. Наряду с этим авиация вскрыла и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы противника.

Сводки группировок ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки российские военные поразили несколько опорных пунктов ВСУ.

«На Краснолиманском направлении расчётами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по опорным пунктам ВСУ», — заявил он.

Кроме того, расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» уничтожил беспилотник типа «Лелека-100». Наряду с этим артиллеристы группировки «Центр» за сутки поразили более 150 целей ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника», — добавил Савчук.

По его словам, на торском и червонодибровском участках силами и средствами разведки вскрыты позиции противника 81-й аэромобильной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник понёс потери в результате авиационного удара и огневого поражения артиллерией группировки.

В свою очередь, офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал, что авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ.

Наряду с этим вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. Также сорваны две попытки ротации украинских войск.

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Кроме того, расчёт орудия 2С19 «Мста-С» уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С13 «Акация». Противник понёс потери в живой силе и технике.

Работы по разминированию

Участники инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в одном из населённых пунктов в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ.

«Мы опять стали свидетелями того, что украинские националисты провели минирование местности при помощи дистанционных мин. Был заминирован большой участок города, из-за чего местное население было подвергнуто большой опасности», — цитирует ТАСС слова начальника отделения военной полиции с позывным Дизель.

Ещё один военный рассказал, что мины подобного типа размещают с воздуха, после чего они встают на боевой взвод. После этого их нельзя трогать, для обезвреживания требуются накладные заряды.

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны украинских войск.

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Противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию калибра 155 мм. В общей сложности выпущено 119 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Владимировка. Повреждены восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Между тем утром 23 апреля обстрелы продолжились. Представительство ДНР в СЦКК сообщило как минимум о десяти случаях ведения огня со стороны ВСУ.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК сообщили об обстреле Алчевска с применением РСЗО HIMARS. Выпущено четыре ракеты.

«В результате обстрела разрушена котельная, а также повреждены остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод», — говорится в сообщении.

Обстановка в подконтрольном Киеву Запорожье

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев вывозит из подконтрольного ему Запорожья дорогостоящее оборудование.

«Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, речь идёт, в частности, о Запорожском титаново-магниевом комбинате и научно-производственном комплексе «Искра».