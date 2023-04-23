СЦКК: украинская армия выпустила десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка
Украинская армия выпустила десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
- РИА Новости
Обстрел произошёл в 09:20.
«Выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка.
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