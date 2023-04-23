СЦКК: украинская армия выпустила десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

Украинская армия выпустила десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

РИА Новости

Обстрел произошёл в 09:20. «Выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка.