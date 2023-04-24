Минобороны: уничтожены боевики «Грузинского легиона», причастные к убийству военных России

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RT
Минобороны России сообщило, что в результате удара из комплекса «Искандер» в Константиновке (ДНР) уничтожены боевики «Грузинского национального легиона», причастные к истязаниям и убийству российских военных в марте 2022 года под Киевом.
Минобороны: уничтожены боевики «Грузинского легиона», причастные к убийству военных России
  • РИА Новости

Отмечается, что удар по пункту дислокации наёмников ВСУ, которые размещались в здании библиотеки, был нанесён 21 апреля.

В результате было уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники. Ещё порядка 20 наёмников были тяжело ранены.

По данным оборонного ведомства, в том числе были уничтожены боевики, причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военных в Киевской области.

Ранее Следственный комитет России установил личности 24 наёмников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамуку Мамулашвили за совершение противоправных действий в отношении российских военнослужащих.

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