Российские следователи установили личности 24 наёмников Грузинского легиона на Украине

Следственный комитет России установил личности 24 наёмников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион».

Это было сделано в рамках расследуемого дела, возбуждённого в отношении командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили. Он подозревается в вербовке наёмников и их участии в вооружённом конфликте.

Также он призывал к насилию в отношении российских военнослужащих.

«Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооружённое формирование, выступил его лидером и вовлёк в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооружённых формирований в качестве наёмников 24 гражданина Грузии», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время эти наёмники принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и ВС России.

На сайте СК приведены имена всех подозреваемых.