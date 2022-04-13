Российские следователи установили личности 24 наёмников Грузинского легиона на Украине

Короткая ссылка
Следственный комитет России установил личности 24 наёмников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион».
Российские следователи установили личности 24 наёмников Грузинского легиона на Украине
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Это было сделано в рамках расследуемого дела, возбуждённого в отношении командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили. Он подозревается в вербовке наёмников и их участии в вооружённом конфликте.

Также он призывал к насилию в отношении российских военнослужащих.

«Гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооружённое формирование, выступил его лидером и вовлёк в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооружённых формирований в качестве наёмников 24 гражданина Грузии», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время эти наёмники принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и ВС России.

На сайте СК приведены имена всех подозреваемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить