Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе ВСУ
08 апреля 2022

Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе ВСУ

08 апреля 2022 | 13:02

Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе ВСУ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамука Мамулашвили.

Об этом сообщается на официальном сайте СК.

По данным следствия, представители «Грузинского легиона» в составе ВСУ совершали противоправные действия в отношении российских военнослужащих.

«Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении СК. 

Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения данных преступлений и привлечь всех причастных к уголовной ответственности.