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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамука Мамулашвили.
Об этом сообщается на официальном сайте СК.
По данным следствия, представители «Грузинского легиона» в составе ВСУ совершали противоправные действия в отношении российских военнослужащих.
«Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения данных преступлений и привлечь всех причастных к уголовной ответственности.