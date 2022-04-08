Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамука Мамулашвили.

Об этом сообщается на официальном сайте СК.

По данным следствия, представители «Грузинского легиона» в составе ВСУ совершали противоправные действия в отношении российских военнослужащих.

«Мамулашвили сделаны публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения данных преступлений и привлечь всех причастных к уголовной ответственности.