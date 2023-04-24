ВС России поразили под Богдановкой выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артёмовска резервам противника», — говорится в сообщении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.