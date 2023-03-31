Выпущено более 60 снарядов: в результате обстрелов ДНР за сутки ранены три человека

За истекшие сутки ВСУ обстреливали территорию ДНР из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, заявили в представительстве республики в СЦКК. Ранения получили три мирных жителя, повреждено два инфраструктурных объекта. Утром 31 марта обстрелы ДНР продолжились, под огнём оказались Донецк и ряд других населённых пунктов республики.

За истекшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник вёл обстрелы из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 68 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Ясиноватая, Гольмовский, Зайцево, Александровка и Еленовка.

Ранены три мирных жителя, повреждено два объекта гражданской инфраструктуры.

Утром 31 марта в СЦКК заявили о новых обстрелах. В частности, Донецк дважды попал под огонь артиллерии.

Между тем ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы, что российские военные в ночь на 31 марта нанесли артиллерийский удар по стоянке техники одного из подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Собеседник агентства уточнил, что в результате удара противник потерял 12 единиц автомобильной техники, 23 военных ВСУ погибшими. Ещё 12 получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, в результате ещё одного удара уничтожен миномёт противника калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом. Погибли шесть военных ВСУ, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.

Рост потерь у ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил со ссылкой на собственные источники, что из-за ухудшения погодных условий ВСУ столкнулись с резким повышением числа безвозвратных потерь.

«Распутица, сильный снегопад с дождём практически парализовали спецтранспорт для эвакуации раненых украинских боевиков. В связи с этим даже ранения средней степени тяжести для большинства военнослужащих оборачиваются летальным исходом», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Марочко, украинское правительство намерено финансово заинтересовать военнослужащих сдерживать Артёмовск. Речь идёт о суммах, эквивалентных трём месячным окладам.

Кроме того, экс-подполковник НМ ЛНР сообщил, что планируется разработка дополнительного премирования военнослужащих за сдерживание позиций и уничтоженную технику, однако, по данным Марочко, эти деньги планируется выдавать сертификатами.

Обстановка в Артёмовске

Между тем, по данным RT за 30 марта, суммарные потери боевиков ВСУ в Артёмовске выросли почти до 500 человек в сутки.

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Согласно имеющейся информации, наиболее крупные потери на этом направлении у ВСУ зафиксированы в подразделениях 53, 67 и 92-й механизированных бригад, 3-м и 57-м батальонах 80-й десантно-штурмовой бригады, 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой и 61-й пехотной бригадах, 112, 113, 116, 119 и 127-й бригадах территориальной обороны.

Помимо этого, на Артёмовском направлении с начала марта каждые 24 часа сдаются от 20 до 60 украинских военных. С учётом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести общие безвозвратные потери украинских войск на этом участке в марте составили 450—480 человек в сутки.

Резкий рост потерь украинской армии в марте может быть напрямую связан с массовой гибелью кадровых украинских военных в ноябре — декабре 2022 года и последующим массовым прибытием на фронт мобилизованных и резервистов без боевого опыта, с минимальной боевой подготовкой.

Отмечается, что большинство направленных украинским командованием в Артёмовск мужчин в возрасте до 50 лет никогда не служили в армии, не имеют боевого опыта и дезертируют с позиций в течение 36—72 часов после прибытия на первую-вторую линии обороны.

Кроме того, из-за погоды ВСУ столкнулись с невозможностью использовать большую часть просёлочных дорог вокруг Артёмовска для эвакуации и снабжения. В результате ВСУ оказались вынуждены передвигаться на гражданском транспорте по асфальтированным дорогам, находящимся под огневым контролем российской артиллерии.